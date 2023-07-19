Euro yükselince Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gecikmedi! Oğlunu da kullanarak eleştirdi - Son Dakika
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Euro yükselince Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gecikmedi! Oğlunu da kullanarak eleştirdi

19.07.2023 09:02

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeşilçay, vergi ve harçlara gelen zamlardan sonra euro'nun 30 TL'yi aşmasını da eleştirdi. Oyuncu, oğlunu euro'ya, kendisini ise TL'ye benzetti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim euronun artmasına da sessiz kalmadı.

OĞLUNU EUROYA BENZETTİ

geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlardan sonra yaptığı paylaşımla gündem olan Yeşilçay, bu sefer de euronun 30 TL'yi aşmasının ardından paylaşımda bulundu. Güzel oyuncu, boyuna ulaşan oğlunu euroya sandalyede oturan kendisini de TL'ye benzetti.

Nurgül Yeşilçay, euro'nun artışına sessiz kalamadı

KDV ZAMMINASESSİZ KALMAMIŞTI

7 Temmuz'da vergi ve harçlara gelen zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Vergiler, zamlar günaydın" ifadelerini kullanmıştı.

Nurgül Yeşilçay, euro'nun artışına sessiz kalamadı
Nurgül Yeşilçay, euronun artışına sessiz kalamadı
Nurgül Yeşilçay, euronun artışına sessiz kalamadı
YORUMLAR (5)
  • Emi Emii: Finansörleri konuşun diyor onlar konuşuyor,bakalım onlar gidince neyapacaklar yaptıklarından utanacaklarmı gerçi onlar her kılığa girer. Cevap Yaz 4 24 Yayından Kaldır
  • Fatih Demir: senin konuşman gerekirken onlar konusuyor. onların tuzu kuru seni düşündüğünden konusuyor sen böyle devam 1 0 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: GÜNDEMDE KALMAK İÇİN ATMADIKLARI TAKLA OYNAMADIKLARI OYUN KALMIYOR BU SANATÇILARIN KENDİLERİ AYLIK 500-600 BİN TL KAZANIYORLAR BUNLARIN Kİ LAF OLSUN TORBA DOLSUN CİNSİNDEN KENDİLERİNDEN BAŞKA KİMSEYİ DÜŞÜNMEZ BUNLAR DÜNYADA EBEDİ YAŞAYACAKLARINI ZANNEDİYORLAR GERÇEĞİ GÖREMİYORLAR Cevap Yaz 17 37 Yayından Kaldır
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Nurgül Yeşilçay, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Euro yükselince Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gecikmedi! Oğlunu da kullanarak eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Euro yükselince Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gecikmedi! Oğlunu da kullanarak eleştirdi - Son Dakika
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