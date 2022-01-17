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O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! - Son Dakika

O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!

17.01.2022 15:03

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan, o dönem sanatçı dostlarından büyük destek aldığını ancak bir kişinin kendisini para yüzünden çok üzdüğünü anlattı. Şarkıcı, iptal ettiği konserine kendisinin yerine çıkan sanatçının kendisinde olan kaporayı almadan sahneye çıkmadığını, acılı gününde o kişiye para gönderdiğini söylemişti. 2. Sayfa programının sunucuları, Alişan'ın bahsettiği kişinin İzzet Yıldızhan olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, hafta sonu Sabah'a verdiği röportajda yaşadığı acılı günleri anlattı. Ünlü türkücü kardeşinin yoğun bakımda olduğu günlerde Hülya Avşar, Demet Akalın ve Çağla Şıkel gibi isimlerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ancak bir kişinin cenaze sonrası para yüzünden kendisini çok üzdüğünü anlattı.

"KARDEŞİMİN 12. GÜNÜNDE BENDEN PARASINI İSTEDİ"

Yaşadığı zor günleri anlatan türkücü, "Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum" dedi.

Bomba iddia: Alişan'ın 'Zor günümde benden parasını istedi' dediği kişi İzzet Yıldızhan
Selçuk Tektaş ve Alişan

"ALİŞAN'DAN PARAYI İSTEYEN KİŞİ İZZET YILDIZHAN"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Alişan'ın bahsettiği o ünlü isim İzzet Yıldızhan. Alişan'ın Yıldızhan'ı sosyal medyada takipten çıkartarak engellemesi de iddiayı güçlendirdi.

Bomba iddia: Alişan'ın 'Zor günümde benden parasını istedi' dediği kişi İzzet Yıldızhan
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Evli olmasaydım, her şeyi bırakıp gitmiştim
YORUMLAR (2)
  • Ali murat Çetinkaya: Bunların neresi ünlü sanatçı yapmayın ses deseniz ses yok izzet .alişan .mahsun.deniz .bunlara ünlü demeniz gülünç Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan 'Zor günümde benden parasını istedi' demişti! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! - Son Dakika
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