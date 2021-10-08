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O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu - Son Dakika

O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu

08.10.2021 15:23

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'da dikkat çekti. Güçlü sesiyle beğeni toplayan Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti. Şarkısını okuduğu Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Avcı'yı tebrik etti.

Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.

JÜRİLERDEN TAM NOT ALDI

Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi.

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Türkiye Almanya'ya damga vurdu

TAN TAŞÇI'DAN TEBRİK

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Türkiye Almanya'ya damga vurdu
Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Türkiye Almanya'ya damga vurdu
O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu

Zeynep Avcı, Tan Taşçı, Almanya, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu - Son Dakika Magazin


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