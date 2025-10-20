O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi - Son Dakika
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

20.10.2025 08:36  Güncelleme: 08:57
O Ses Türkiye’deki başarısıyla adını duyuran Funda Kayacık, bu kez Kim Milyoner Olmak İster’de şansını denedi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada enerjisiyle dikkat çeken Kayacık, üçüncü soruda yaptığı hatayla elendi. “Patladım mı? Patladım!” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmadaki doğal tavırları izleyicilerden tam not aldı.

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in 1185. bölümünde yarışmacı koltuğuna bu kez O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda adından sıkça söz ettiren seslendirme sanatçısı Rümeysa Funda Kayacık oturdu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca ile keyifli bir sohbetin ardından büyük bir heyecanla yarışmaya başlayan Kayacık, ilk iki soruyu başarıyla geçti.

Ancak üçüncü soruda işler tersine döndü. Soruda, "Yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölgesine verilen isim olan 'kara' ve 'siyah' kelimeleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?" şeklinde bir ifade yer aldı. "Kara" kelimesinin hem renk hem de toprak anlamında kullanılmasından yola çıkan Kayacık, doğru cevabın "eş anlamlı" olduğunu düşündü. Ancak sorunun doğru yanıtı "sesteş (eş sesli)" idi.

"NE YAPTIN FUNDA?"

Cevabın açıklanmasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Funda Kayacık, "Patladım mı? Patladım!" diyerek hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldürdü. Oktay Kaynarca ise "Ne yaptın Funda?" diyerek yarışmacının heyecanına ortak oldu. Kayacık da gülümseyerek, "Gerçekten burada insan patlıyor ya!" ifadeleriyle yarışmadan eğlenceli bir şekilde ayrıldı.

Oktay Kaynarca, O Ses Türkiye, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • uğur aksakallı:
    BU NASIL BİR SORU ARKADAŞ.BAŞKASINA TÜRKİYENİN BAŞKENTİ NERESİ BUNA BU SORU.KAÇ KİŞİ BİLİR BU SORUYU ACABA? 13 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Çoğunluk yanlış cevap verirdi. 5 1 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    3 soru için bence zor bir soru 3 0 Yanıtla
  • aragorn:
    çok ama çokk itici ve yapmacık malesefff 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.