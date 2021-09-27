Üye Girişi
O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika

O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

27.09.2021 09:15

Büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. 2 Ekim'de yayınlanacak olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak.

Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

O SES TÜRKİYE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu. Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye, ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de izleyiciyle buluşacak.

Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

ACUN, İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı.

Jüri kadrosunun değiştiği O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Ebru Gündeş, Ekim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor 10:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek 10:36 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor 10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu 10:07 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:26 Fırtına sebebiyle artan balık fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal keme yasağı getirdi Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal keme yasağı getirdi         
11:03
Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı         
10:56
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti         
10:25
İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi         
10:15
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement