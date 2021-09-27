O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu. Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye, ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de izleyiciyle buluşacak.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı.
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