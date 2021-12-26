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Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz - Son Dakika

Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz

26.12.2021 15:53

Yeni şarkısı İçime Ata Ata ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar, İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Konserden önce basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, daha önce ödüllerini koymak için yaptırdığı evden bahsetti. 2021 yılında da birçok ödül alan Ebru Yaşar, "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" diyerek espri yaptı.

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptığı dinlenme rekorları kıran başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Yeni şarkısı 'İçime Ata Ata'yı" sahnede ilk kez seslendiren Yaşar, gecede ayrıca müşteriler tarafından 300 içki patlatılarak mekanda rekor kırıldı.

"SAHNE ALDIĞIM MEKANLAR HINCAHINÇ DOLUYOR"

2021'de İstanbul'da son sahnesini alan Yaşar'a bu yıl en çok sahne programı yapan alan isimlerin başında geldiği hatırlatılırken, "Çok şükür diyorum. Çok teşekkür ederim. İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız sahne aldığımız mekanları hıncahınç dolduruyorlar. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu. Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'da yılı burayla kapatıyorum. Yıl bitecek 2022'i yine burayla açacağım" dedi.

Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar'dan güldüren çıkış: Villaya geçeceğiz

YENİ ŞARKISI 25 MİLYON DİNLENDİ

Yeni düet şarkısı 'İçime Ata Ata' ile büyük bir başarı yakalayan Yaşar, tüm dijital platformlarda bir numara olması ve iki haftada Youtube'de 25 milyonu geçmesiyle ilgili olarak, "Çok mutluyuz. Sevileceğini etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar, bu kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine ne kadar çok atmış olduğu şeyler varmış. Hepimiz ne kadar çok şey içimize atıyormuşuz. Hep beraber 'İçime Ata Ata'yı söyleyerek içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımız da ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. Dokunuyoruz da herhalde öyle görüyorum. Çok mutluyum vallahi. İlk defa bu akşam söyleyeceğim. Geçen haftaki sahnede provaları yetişemedi. Bu hafta bakalım burada söyleyeceğim" şeklinde konuştu.

"ÖDÜLLER İÇİN NORMAL DAİRE ALMIŞTIK, VİLLAYA GEÇECEĞİZ"

2021 yılının nasıl geçtiği sorulan Yaşar, "Benim için çok güzel geçti. Şahsım adıma soruyorsanız, her anlamda çok güzeldi. Ufak tefek aksaklıklar hastalıklar oldu ama. Onun dışında öncelikle tüm dünyaya bir an önce koranavirüsten kurtulmayı diliyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Sonra da ekonomimizin tez zamanda çok normal hale gelmesini iyileşmesini diliyorum. İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum" dedi. Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, 2021'de birçok yeni ödüller aldığı da hatırlatılarak bunları alabilecek yeni bir alan düşünüyor musunuz? sorusuna, "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" diyerek espri yaptı.

Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar'dan güldüren çıkış: Villaya geçeceğiz

"HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDELİM"

2022'den beklentilerini de açıklayan Ebru Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Herkes için sağlık diliyorum. Memleket için şahsım için çocuklarım için sağlık sıhhat diliyorum. Ondan sonra da çalışmaya devam. Bizler böyle güzel şarkılar söyleyeceğiz. İnsanlar gelip dinleyecekler birbirimize moral vereceğiz en önemlisi bu. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Herkesin yeni yılı kutluyorum. Herkesin gönlüne göre olsun diliyorum. Umudumuzu kaybetmeyelim. Umut, bu dünyadaki en önemli ve en güzel şey. Umut ettiğimiz yaşıyoruz ve hayallerimizin peşinde koşmaya devam edelim."

Ebru Yaşar izdihamı
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Ebru Yaşar, İstanbul, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz - Son Dakika Magazin


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