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Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu - Son Dakika

Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu

14.12.2021 07:51

Yıllar önce Hepsi Grubu ile ünlenen ve sonra şöhreti yakalayan Gülçin Ergül, sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül hastaneye kaldırılırken iş insanı sevgilisi hayatını kaybetti. Kazadan saatler önce röportaj veren şarkıcı, yeni klibinden bahsederken "Aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu" ifadelerini kullanmış.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

KLİBİNDEKİ KAZA SAHNESİNİ YAŞADI

Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu. Vatan'a verdiği röportajda yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı. Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti.

Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gülçin Ergül'ün geçirdiği kaza sonrası röportajını okuyan birçok sosyal medya kullanıcısı "Resmen anlattıklarını yaşamış" ve "Başına gelecekleri tahmin etmiş" yorumunu yaptı.

Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu

"NABIZ YOK, NEFES YOK"

Öte yandan Gülçin Ergül'ün kaza geçirdiği klibindeki "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözleri de dikkat çekti.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu
Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu
Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu
Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu

Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu

Gülçin Ergül, Otomobil, Röportaj, Kaza, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu - Son Dakika
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