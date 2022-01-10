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Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı - Son Dakika

Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı

10.01.2022 20:53

Müge Anlı'da bu hafta tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı. Müge Anlı'nın çözmek için tahta kullandığı olayda, ortaya birbirinden mide bulandıran farklı detaylar çıktı. Ailenin cinayeti işlediğinden şüphelendiği Ali'nin eşi Sündüz'ün Cahit'le ilişki yaşadığı daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem'le ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

ALİ'YLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

"KİM KİMİNLE BERABER"

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri şüpheli olarak gösteriliyor. Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu. İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var. Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi. Kafası karışan Müge Anlı, "Kim kiminle beraber" diye sordu.

Müge Anlı'nın da kafası karıştı! Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı

"İKİ ERKEK KARDEŞLE SEN, ONUN KARISIYLA SEN"

Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisini öğrenen daha sonra da Sündüz'ün Cahit'in arası bozuk olan kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları, "Üç çiftin birbirleriyle ilişkisi olduğu konuşuluyor. Yani sizin ikinizin, sizin ikinizin. Ama aynı zaman da Cahit de devreye giriyor burada. İki erkek kardeşle sen, onun karısıyla sen. Hatice de..." sözleriyle açıkladı.

Ayrıca Hatice'nin öldükten sonra iç çamaşırında görüştüğü diğer erkeklere ait telefon numaraları çıktı.

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Müge Anlı, Fethiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı - Son Dakika
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