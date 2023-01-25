Op.Dr. Ali Nevai Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde "Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi" ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
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Op.Dr. Ali Nevai Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde "Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi" ödülünün sahibi oldu

25.01.2023 14:31
Op.Dr. Ali Nevai Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde "Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi" ödülünün sahibi oldu

4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri, İstanbul'da Crowne Plaza Orya Park'ta gala gecesinde sahiplerini buldu. Yurtiçi ve yurtdışında plastik cerrahi alanında çok başarılı işler gerçekleştiren Op.Dr.Ali Nevai , "Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi" ödülüne layık görüldü.

4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri, İstanbul'da CrownePlaza Orya Park'ta gala gecesi ile sahiplerini buldu. Yurtiçi ve yurtdışında plastik cerrahi alanında çok başarılı işler gerçekleştiren Op. Dr. Ali Nevai , "Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi" ödülüne layık görüldü.

ALDIĞI ÖDÜLLERLE ARANAN DOKTORLAR ARASINA GİRDİ

Ödülünü gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Doğancan Özadlı'nın elinden aldı. Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizasyonu ile gerçekleşen4. Uluslararası Kalite Ödülleri Töreninde medya, sanat, iş ve cemiyet dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Gecede Burcu Güneş muhteşem birkonser verdi. Op.Dr.Ali Nevai bu zamana kadar yaptığıhizmetlerinden dolayı aldığı ödüllerle aranan doktorlar arasına girmeyi başardı.

Op.Dr. Ali Nevai Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde 'Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi' ödülünün sahibi oldu
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Son Dakika Magazin Op.Dr. Ali Nevai Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde 'Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi' ödülünün sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Op.Dr. Ali Nevai Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde "Yılın En Başarılı Uluslararası Hekimi" ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
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