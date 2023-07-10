Osman Dağ, 'ALAGÜL' adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı - Son Dakika
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Osman Dağ, 'ALAGÜL' adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı

Osman Dağ, 'ALAGÜL' adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı

10.07.2023 09:47

Genç iş adamı ve mimar Osman Dağ, 'ALAGÜL' adlı şarkısıyla müzik severlerin karşısına çıktı. Osman Dağ, şarkının kendine özgü tarzıyla yorumladığını belirterek, gelecekte de kendi tarzıyla dinleyicilerle buluşmayı hedeflediğini söyledi. 'ALAGÜL' şarkısının video klibi ise Mustafa Özen tarafından çekildi.

Geçtiğimiz aylarda aranjesini Erhan Bayrak'ın yaptığı Ersay Üner şarkısı "Sözüm Ona Sevdin" adlı single çalışmasıyla başarılı bir çıkış yakalayan ve adından beğeni ile bahsettiren genç iş adamı ve mimar Osman Dağbu kez "ALAGÜL" ile müzik severlerin karşısına çıktı.

Daha önce Funda Arar tarafından yorumlanan "Alagül"ü kendine has tarzıyla yorumlayan Osman Dağ: "Alagül,hayatımda her zaman önemli bir yeri olan, hikayesi olan bir şarkıydı. O yüzden bu şarkı benim için ayrı bir anlam taşıyor. Ben söylemekten keyif aldığım şarkıları önümüzdeki yıllarda da kendi tarzımla dinleyicilerle buluşturmaya devam etmek istiyorum, umarım onlar da benim aldığım kadar keyif alırlar" dedi.

DMC etiketiyle yayımlanan, sözü Burcu Tatlıses, beste ve aranjesi Febyo Taşel imzalı "Alagül" şarkısının video klibi de son dönemlerin en başarılı yönetmenlerinden Mustafa Özen tarafından çekildi.

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