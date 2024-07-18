Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

Magazin

Ferhunde Hanımla, Jet Sosyete, Yargı, Menajerimi Ara ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, elinden iki operasyon geçirdi.

"TÜMÖR ALINDI"

Peş peşe geçirdiği operasyonlardan sonra Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Şamlıoğlu, "Dokuya saygılı iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirseniz sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz. Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti; bir tırnak altından bloom tümör alındı, bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkartıldı" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Songül Öden, Ata Demire, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Zerrin Tekindor ve Ceylan Ertem gibi isimlerden geçmiş olsun yorumları yağdı.