Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın! - Son Dakika
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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!

10.08.2022 14:47

Oyuncu Burak Özçivit, ikinci bebeğine hamile olan eşi Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasına çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın" dedi.

2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti şimdilerde ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin evliliklerinde kara bulutla dolaştığı iddia edildi.

"BİZİ RAHAT BIRAKIN"

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile koronavirüsü atlatan Fahriye Evcen'in oldukça gerdin olduğu ve eşiyle tartıştığı ileri sürüldü. Tartışmaya kayınvalidesinin de dahil olmasıyla iyice sesini yükselten Evcen'in evi terk ettiği iddia edildi. Ünlü çiftten magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya yanıt gecikmedi. Instagram hesabından Fahriye Evcen'le fotoğrafını yayınlayan Özçivit, "Artık saçmalayın. Bizi rahat bırakın, herkese sevgiler" dedi.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi rahat bırakın
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi rahat bırakın
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi rahat bırakın
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi rahat bırakın
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi rahat bırakın
YORUMLAR
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Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın! - Son Dakika


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