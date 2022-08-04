Anne Olmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Anne Olmaya Hazırlanıyor

04.08.2022 13:02
Anne Olmaya Hazırlanıyor

Oyuncu Burcu Kara (42), ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

2016 yılında yapımcı Fırat Parlak'la evlenen ve dört yaşında Ali Çınar adında oğlu bulunan Burcu Kara'nın, dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Bebeğinin cinsiyeti belli olmayan Kara'nın bu mutlu haberi şimdilik ailesi ve arkadaşlarına söylediği ifade edildi. (Milliyet)

BURCU KARA KİMDİR?

1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğan Burcu Kara, anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle 4-5 yaşında başladığı ilkokulu 9 yaşında bitirmiştir.

16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışan Kara, 20 yaşında üniversiteyi bitirmiştir. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.

Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yapan Kara, sonra Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başlamıştır. Daha sonra bu mesleği bırakıp diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başlamıştır.

İlk olarak Olay TV'de program sunuculuğu yapmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakalamış ve bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında 'haber spikeri' olarak haberleri sunmaya başlamıştır.

Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşen Kara, Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yapmıştır.

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başlamış ve kısa bir süre sonra 'Haziran Gecesi adlı dizide Duygu karakterini canlandırma fırsatını yakalamıştır.

'O Şimdi Mahkum' filminde spiker kız ve 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıkmıştır..

2005 yılında Cine 5 kanalında 'Cinesinema' programının, 2007 yılında ise Show Max kanalında 'Burcuyla' programının sunuculuğunu üstlenen Kara, 2007 yılında, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan 'Güllü'nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaşmıştır.

Ardından 'Elveda Derken' dizisinde Zeynep rolünü canlandırmış ve 'İpsiz Recep' adlı yapımda da rol almıştır.

BURCU KARA ÖZEL HAYATI

2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenen Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'dan boşanmıştır. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

Burcu Kara, Eskişehir, Fırat, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anne Olmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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