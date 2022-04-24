Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi - Son Dakika
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Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi

24.04.2022 14:48

Aile arasından kıyılan nikahla hayatını Levent Babataş ile birleştiren oyuncu Demet Evgar, 4 aylık hamile. Kız bebek bekleyen güzel oyuncu, ünlü fotoğrafçı Arseny Jabiev'e hamilelik pozu verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

DÜĞÜN YAZ AYLARINDA OLACAK

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti. Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği öne sürülmüştü.

Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozu! Derin göğüs dekoltesi dikkat çekti

BEBEĞİNE "MAVİ" ADINI VERECEK

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilmişti. Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını vereceği ortaya çıkmıştı.

Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozu! Derin göğüs dekoltesi dikkat çekti

İDDİALI POZ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü fotoğrafçı Arseny Jabiev'e poz veren ve bu kareyi yayınlayan güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.

Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozu! Derin göğüs dekoltesi dikkat çekti
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi - Son Dakika


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