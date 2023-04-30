Oyuncu Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat geçirdi, 1 ay setlerden uzak kalacak - Son Dakika
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat geçirdi, 1 ay setlerden uzak kalacak

30.04.2023 10:11

Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Bir ay dinlenmesi gerek oyuncu, bir süredir yer aldığı Amadeus oyununun da yer alamayacak.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yurt dışında tatil yapan Deniz'in ameliyat olduğu ortaya çıktı.

OYUNDA YER ALAMAYACAK

Başarılı oyuncu Deniz, geçirdiği rahatsızlık sonrası omzundan ameliyat oldu. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak. Bir ay dinlenmesi gereken Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak.

ÖZLEM AÇALMAZ GERİ DÖNECEK

Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.

Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat oldu, 1 ay setlerden uzak kalacak
Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat oldu, 1 ay setlerden uzak kalacak
Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat oldu, 1 ay setlerden uzak kalacak
Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat oldu, 1 ay setlerden uzak kalacak
Kaynak: Snob Magazin
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Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat geçirdi, 1 ay setlerden uzak kalacak - Son Dakika


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