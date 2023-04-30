Oyuncu Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat geçirdi, 1 ay setlerden uzak kalacak

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yurt dışında tatil yapan Deniz'in ameliyat olduğu ortaya çıktı.

OYUNDA YER ALAMAYACAK

Başarılı oyuncu Deniz, geçirdiği rahatsızlık sonrası omzundan ameliyat oldu. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak. Bir ay dinlenmesi gereken Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak.

ÖZLEM AÇALMAZ GERİ DÖNECEK

Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.