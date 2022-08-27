Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar - Son Dakika
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Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar

27.08.2022 14:03

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, daha önce davalık olduğu Nagehan Alçı'nın Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı "Tam bir hukuk cinayeti" paylaşıma tepki göstererek "Yemezler demokrat tavırları" yorumunu yaptı.

Kiralık Aşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Elçin Sangu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Tam bir hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi.

NAGEHAN ALÇI: HUKUK CİNAYETİ

Nisan ayında verdiği konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı tutuklanan Gülşen'le ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Alçı, "Gülşen'in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti, yargısal aşırılık bu. Yapmayın, etmeyin sayın savcılık, sayın hakimler, insan lütfen. Adalet mi şimdi bu? Gülşen'in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı" dedi.

Elçin Sangu'dan 'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti' diyen Nagehan Alçı'ya tepki: Yemezler demokrat tavırlar

ELÇİN SANGU: YEMEZLER DEKOTRAT TAVIRLARI

Daha önce Nagehan Alçı ile davalık olan Elçin Sangu ise paylaşıma sessiz kalamayarak "Hakaret içermeyen twit attığım için beni savcılığa verdiğinde; 1) yurtdışına çıkma yasağı 2) Kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek 3) Kocanı da işin içine katmak. 4) Gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları" yorumunu yaptı.

Elçin Sangu'dan 'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti' diyen Nagehan Alçı'ya tepki: Yemezler demokrat tavırlar

NAGEHAN ALÇI VE ELÇİN SANGU ARASINDA NE OLMUŞTU?

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin Habertürk canlı yayınına katıldığı programda, İnce'ye soru soran gazetecilerden Nagehan Alçı'ya yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunan Elçin Sangu, "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum" demişti. Sangu daha sonra Nagehan Alçı'nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

GÜLŞEN'E NE OLDU?

Konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, dün evinde gözaltına alındıktan sonra savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Gülşen ifadesinin devamında söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

Elçin Sangu'dan 'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti' diyen Nagehan Alçı'ya tepki: Yemezler demokrat tavırlar

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Elçin Sangu'dan 'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti' diyen Nagehan Alçı'ya tepki: Yemezler demokrat tavırlar
Elçin Sangu'dan 'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti' diyen Nagehan Alçı'ya tepki: Yemezler demokrat tavırlar
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Nagehan Alçı, Elçin Sangu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Elçin Sangu, 'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti' diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar - Son Dakika
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