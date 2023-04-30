Oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda gündemdeki yerini başka bir kadınla görüntülenerek koruyan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahlı - Son Dakika
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda gündemdeki yerini başka bir kadınla görüntülenerek koruyan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahlı

30.04.2023 11:03

Esra Dermancıoğlu, kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri çıkan ve sonrasında baş harfi "S" olan biriyle imam nikahı kıydığı ileri sürülen Kadir Doğulu'yu tiye aldı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Dermancıoğlu, "Kadir Doğulu benimle imam nikahı yaptı" diyerek alay etti.

7 yıldır Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri çıktı. Görüntülerin ardından çiftin boşanacağı iddia edilirken ikili yaptıkları açıklamada ilişkilerinde sorun olmadıklarını açıkladı. Doğulu'nun görüntülerinin ardından bir kadınla da imam nikahlı birlikte yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan yorum gecikmedi.

İMAM NİKAHLI SEVGİLİ İDDİASI

Doğulu'nun üniversite okuyan ve baş harfi "S" olan bir kadınla imam nikahı kıydığı hatta eşi Neslihan Atagül'ün de bu durumu bildiği ileri sürüldü. Doğulu yaptığı açıklamada tek imam nikahlı eşinin Atagül olduğunu söylese de iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı

"KADİR DOĞULU BENİMLE İMAM NİKAHI YAPTI"

Söylemezsem Olmaz programını izleyen Esra Dermancıoğlu, Doğulu'nun dini nikahı kıydığı iddiasını duyunca "Kadir Doğulu benimle imam nikahı yaptı. Çocuklar böyle bir şey olamaz. Yazık, ayıptır be. ODTÜ'de okuyan biriyle değil benimle imam nikahı yaptı. Çünkü ben daha bakir ve fevkalade gencim" diyerek tiye aldı. O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu paylaşımına "Magazine denk gelmişimdir. Bir salın insanları yahu" notunu ekledi.

Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı
Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı
Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı
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Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı

Esra Dermancıoğlu, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda gündemdeki yerini başka bir kadınla görüntülenerek koruyan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda gündemdeki yerini başka bir kadınla görüntülenerek koruyan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahlı - Son Dakika
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