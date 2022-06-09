Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar - Son Dakika
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Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar

09.06.2022 15:20

Bir süredir hamile olduğunu iddia eden önceki akşam da hastaneden video paylaşarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e destek olan Hazal Kaya'ya tepki yağıyor. Twitter'da gündem olan Kaya için "Duyar yapacaksın diye saçmalamışsın" yorumları yapıldı.

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, önceki gün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyanın gündemine yerleşen Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı. Tepkilerin hedefindeki Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya ise eleştiri oklarını üzerine çekti.

HAZAL KAYA: HEDEF GÖSTEREREK ELİNİZE NE GEÇİYOR?

Mükremin Gezgin'in Twitter'da gündem olmasına ve Bergüzar Korel ile Ayşe Arman'ın tepki göstermesine sinirlenen Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi. Hazal Kaya'nın paylaştıktan birkaç dakika sonra sildiği paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

HAZAL KAYA'YA TEPKİ YAĞIYOR

Hazal Kaya, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının ardından Twitter'da gündem oldu. Twitter'da ismi ilk sıralara yükselen Kaya'ya tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı "Toplum ahlakına uymayan her şeye karşısın" yorumları yapıldı.

İşte Hazal Kaya için yapılan bazı paylaşımlar...

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor
Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
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Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız? Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?

Mükremin Gezgin, Hazal Kaya, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar - Son Dakika
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