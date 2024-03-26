Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı

Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk ve Gülcemal dizilerde rol alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı.
Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. AK Parti adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü yayınlayarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" ifadelerini kullandı.
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Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği yeni performansı 'Pek Yakında - Extr Act'ın gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Oyuncular Sendikası, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında açıklama yaptı.
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, Müjdat Gezen'in programında samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Mine' filmindeki müthiş bir sevişme sahnesini anlattı. Ayrıca, Ah Güzel İstanbul filmindeki sevişme sahnesini yapamadığını söyleyen Şoray, Müjde Ar'ın o rolle patladığını belirtti.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'daki programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo yapılacağı açıklandı.
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ, paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Tatlıtuğ, bu deneyimi herkese nasip etmesini diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 25-30 Mart haftasında 9 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak hastanede tedavi gören Akın, sosyal medya hesabından hasta odasında çektiği bir videoyu paylaştı. Akın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedaviyi evde alabileceğini ve bir süre daha antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti.
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.
Cezaevine girmekten korkan Onur, Demir'in cesedinden kurtulmak için Şebnem'den yardım ister. Şebnem ise Onur'un bu teklifi karşısında şoke olur. Şebnem'in vereceği karar Gümüşçü ailesinin geleceğini belirleyecektir. Aysel, Şebnem'e yapılan suikastı, Demir'in yaptığı öğrenir. Demir'in öldüğünden habersiz olan Aysel, oğlunun kaçtığını düşünerek onu aramaya başlar. Bu yolda Aysel'in en büyük destekçisi ise geçmişten gelen gizemli bir misafir olacaktır. Elif, sahte intihar girişiminden sonra Mesut'la yüzleşir. Mesut aralarındaki iş ortaklığını bitirip Elif'ten kurtulmaya kararlıdır fakat Elif'in, Mesut'tan vazgeçmeye niyeti yoktur. Elif'in yeni hamlesi Mesut için zorlu bir sürecin başlangıcı olacaktır. Şebnem ise hayatının en zor kararını vermek zorundadır.
İftar sofralarında tüketilen çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak sağlıklı bir şekilde orucunuzu açmanıza yardımcı olur. Çorba seçiminde hafif ve besleyici seçenekleri tercih etmek önemlidir. Sıvı alımını sağlar, tokluk hissi verir, besleyici olabilir, kolay hazırlanır, mideyi rahatlatır, termal rahatlama sağlar.
Kim Kardashian, ilişkilerini bitirmeden önce Odell Beckham Jr. ile çocuk yapmayı istemiş. Kardashian, Beckham'ın harika genetiklere sahip olduğunu ve bebeğinin ne kadar güzel olacağını hayal etmiş. İkili, altı aylık ilişkilerini sonlandırmıştır.
Grimes, 36 yaşındaki şarkıcı, yeni sevgilisi Anyma ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaşarak ilişkisini duyurdu. İkili, geçen yıl birlikte çalışmış ve bir müzik festivalinde birlikte performans sergilemişti. Grimes, daha önce Elon Musk ile ilişki yaşamıştı.
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