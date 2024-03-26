Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı - Son Dakika
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Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı

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Oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan seçim torbasını çöpe atarak "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" dedi.

26.03.2024 08:05  Güncelleme: 08:13
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Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk ve Gülcemal dizilerde rol alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı.

Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. AK Parti adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü yayınlayarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı
Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı
Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı
Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı

Murat Ünalmış, Murat Kurum, İstanbul, Magazin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mustafa Yücel: KİM BU CİP TANIYAN VARMI 51 74 Yanıtla
  • Fatih Sozen: Terbiyede sınır tanımayan bi adammışsın 52 53 Yanıtla
  • Korul Nuri: Hani sen o dedigin kelimelerden daha temiz olsan göstere göstere yaptigin ahlaksizlik,onlar ne yaptilarsa kamera karsisinda yapmamislar en azindan.Ahlakin cürümüs senin.. 35 30 Yanıtla
  • Adem King: Ayakta alkışlıyorum hareketini hiçbir partide umrumda değil helal olsun sana... 28 18 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: On numara bir hareketti 23 18 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: doğrudur 1 1 Yanıtla
  • yakup suri : tebrik ederim sayın murat ünalmış bey ... 0 0 Yanıtla
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