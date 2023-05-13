Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasından vazgeçtiği hakkında çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika
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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasından vazgeçtiği hakkında çıkan haberleri yalanladı

13.05.2023 09:21

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle gittiği otelde meslektaşı Burak Deniz'in hakaretlerine maruz kaldığı olayla ilgili davadan vazgeçtiği iddiasını yalanladı. Sevgilisi ve Deniz arasında çıkan kavgayla ilgili şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen Şahinkaya, "Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum" dedi.

Nilperi Şahinkaya, Adana Film Festivali kapsamında gittiği Adana'daki bir otelde sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşı Necmi Deniz'le oturduğu sırada masaya gelerek olay çıkaran Burak Deniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dava kapsamında ifadesi alınan ve yaşananlarda dolayı özür dileyen Burak Deniz'in pişman olduğu gören Şahinkaya'nın açtığı davadan vazgeçtiği ileri sürüldü.

"VAZGEÇMEDİM, KARARLILIĞIMDAN ÖTÜRÜ MUTLUYUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Nilperi Şahinkaya, davadan çekildiği iddiasını yalanlayarak "Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu konu hakkında çok bir şey konuşmak istemiyorum ve konuşmuyorum da zaten ama sürekli soruluyor bana gazeteciler tarafından... Şunu söylemek istiyorum. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'e açtığı davadan vazgeçtiği iddiasını yalanladı
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'e açtığı davadan vazgeçtiği iddiasını yalanladı
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'e açtığı davadan vazgeçtiği iddiasını yalanladı
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'e açtığı davadan vazgeçtiği iddiasını yalanladı
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasından vazgeçtiği hakkında çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasından vazgeçtiği hakkında çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika
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