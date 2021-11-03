Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu

Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Semra Dinçer, önceki gün 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Oyuncu, dün Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEYE KATILMADI

Ünlülerin, bu zamana kadar sayısız projede yer alan oyuncunun cenazesine katılmamasına büyük vefasızlığı gözler önüne serdi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent de çelenk gönderdi.

AÇIK TABUT KULLANILMASININ NEDENİ BELLİ OLDU

Cenaze töreninde dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun naaşının taşındığı tabutun açık olmasıydı. Konuyla ilgili MedyaTava'ya açıklama yapan köyün muhtarı Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen üstü açık tabutların tercih edildiğini söyledi. Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."