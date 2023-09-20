Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika

Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Son Güncelleme: 20.09.2023 10:29

Güzel oyuncu Seray Kaya, uzun ve kıvırcık olarak kullandığını saçlarını kısacık kestirdi. Kaya'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Kadın dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Berk Oktay'la Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrolü paylaşan Seray Kaya, imaj değiştirdi. Güzel oyuncu uzun süredir uzun ve kıvırcık kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozları yayınlayan oyuncu, hayranlarını ikiye böldü. Kaya'nın bazı takipçilerini imajını beğenerek "Bu saç aşırı güzel olmuş" derken bazıları da kısa saçı oyuncuya yakıştıramayarak "Güzelim saçlarını niye kestirdin" yorumunu yaptı.

İşte oyuncunun yeni imajı ve yapılan bazı yorumlar...

Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Bir Küçük Gün Işığı, Berk Oktay, Seray Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika
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