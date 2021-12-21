Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği

"John Rambo", "Rocky Balboa" ve "Fred Çakmaktaş"gibi karakteri seslendiren, birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı isim Sezai Aydın 69 yaşında öldü. Usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

KALP YETMEZLİĞİNDEN DOLAYI VEFAT ETTİ

Geçtiğimiz kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın'ı kanser nedeniyle kaybeden usta sanatçının da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Babasının basına yansıdığı gibi koronavirüs nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın ise "20 gündür hastanedeydi. Koronavirüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti" dedi.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol almıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sunmuştur. Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yapmıştır. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri vermektedir.

Usta oyuncu, Gönül İşleri, Alemin Kralı , Yahşi Cazibe, Çocukluk Günleri, Avrupa Yakası, Kınalı Kar gibi birçok önemli projede yer aldı.