Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık" - Son Dakika
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Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"

20.06.2022 09:00

Tatil sezonunu açan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, çıktığı tekne turunda fotoğraf paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden "Görsel şölen yaşadık" yorumları geldi.

Son olarak Masumlar Apartmanı ve Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri projelerinde yer alan Şükrü Özyıldız, iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Fethiye'de tekne turu yapan oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"MÜSAADENİZLE SEZONU AÇIYORUM"

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ve Instagram'da 1,6 milyon takipçi sayısına ulaşan Özyıldız, teknede verdiği kaslı pozlarını "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla paylaştı. Oyuncunun kısa sürede gündem olan paylaşıma Ezgi Mola ve Merve Dizdar da sessiz kalamadı. Mola "Açmayaydın sezonu be Şükrü'm" yorumunu yaparken Dizdar da "Aç tabi sezonu Şükrü. Vuhuu" yazdı.

Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞIYOR

Şükrü Özyıldız'ın kısa sürede 93 binden fazla beğeni alan paylaşımına takipçileri de yorumsuz kalamadı. Oyuncu için "Görsel şölen yaşadık" ve "Boyuna posuna bin maşallah" yorumu yapıldı.

İşte Şükrü Özyıldız'ın paylaşımına yapılan bazı yorumlar...

Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
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Şükrü Özyıldız, Fethiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! 'Görsel şölen yaşadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık" - Son Dakika
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