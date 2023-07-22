Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler, gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler, gözlerine inanamadı

22.07.2023 12:36

Ömer dizisindeki "Erdal" rolüyle adından söz ettiren Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü oyuncunun yıllar önce kepçe kulak ameliyatı olduğu ve saç ektirdiği anlaşıldı.

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Merve Güner gibi isimlerin paylaştığı Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın, yıllar içindeki değişimi ve saç ektirerek kepçe kulak ameliyatı olmasıyla adından söz ettirdi.

ESKİ HALİNİ GÖREN TANIYAMIYOR

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında olan Aydaydın, oynadığı roller için de sık sık imaj değiştirdi. Başarılı oyuncu yıllar önce, ATV'de reyting rekorları kıran ve 'Çocuklarım olmadan asla' repliğiyle hafızalara kazınan Aliye dizisinde de rol aldı. Dizide Nejat İşler'in en yakın arkadaşı Kahraman'ı canlandıran Ayaydın, dizideki imajı ağızları açık bıraktı. Oyuncunun o yıllarda kulaklarının kepçe olduğu ve saçlarının dökülmeye başladığı görüldü. Zaman içinde değişen oyuncunun kulak estetiği operasyonu geçirdiği ve saç ektirdiği ortaya çıktı. Bir dönem bıyık bırakan ünlü ismin yıllar önceki halini görenler ise tanıyamadı.

İşte Tayanç Ayaydın'ın değişimi...

Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
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Tayanç Ayaydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler, gözlerine inanamadı - Son Dakika


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