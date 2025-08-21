Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Ezel dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ve son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmiyle izleyici karşısına çıkan Ufuk Bayraktar, bu kez bambaşka bir iddiayla gündemde.

RESTORAN BASKINI VE HARAÇ İDDİASI

İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki 5 kişiyle Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletmeciye "Haftalık 25 bin lira vereceksin" diyerek tehditlerde bulundu. Ekol TV'nin haberine göre, olaydan birkaç gün sonra mekana yeniden gelen oyuncunun, bu kez talebini 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Görüntülerde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar'ın 'seni vuracağım' diyerek bağırdığı duyuluyor.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Görüntülerin ortaya çıkması ve şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bayraktar'ı gözaltına aldı. 43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Ufuk Bayraktar'ın 2007 yılında karıştığı başka bir olay nedeniyle 6 ay hapis yattığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili yeni soruşturmanın devam ettiği belirtildi.