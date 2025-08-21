Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
21.08.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
Haber Videosu

Ezel dizisindeki 'Dayı' karakterinin gençliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, bu kez sinema projeleriyle değil, şaşırtan bir olayla gündeme geldi. Beyoğlu'nda bir restorana baskın yapıp haraç istediği iddia edilen Bayraktar, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. İddialara göre ünlü isim, işletmeciden önce 25 bin lira, ardından ise 10 istediği iddia edildi.

Ezel dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ve son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmiyle izleyici karşısına çıkan Ufuk Bayraktar, bu kez bambaşka bir iddiayla gündemde.

RESTORAN BASKINI VE HARAÇ İDDİASI

İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki 5 kişiyle Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletmeciye "Haftalık 25 bin lira vereceksin" diyerek tehditlerde bulundu. Ekol TV'nin haberine göre, olaydan birkaç gün sonra mekana yeniden gelen oyuncunun, bu kez talebini 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Görüntülerde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar'ın 'seni vuracağım' diyerek bağırdığı duyuluyor.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Görüntülerin ortaya çıkması ve şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bayraktar'ı gözaltına aldı. 43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Ufuk Bayraktar'ın 2007 yılında karıştığı başka bir olay nedeniyle 6 ay hapis yattığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili yeni soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ufuk Bayraktar, Magazin, Beyoğlu, Sinema, Ezel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:41:43. #7.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.