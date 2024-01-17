Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

Avrupa Yakası, Seksenler ve Yahşi Cazibe gibi başarılı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Vural Çelik, 1 ay içerisinde 2. kez influenza oldu.

"MASKE TAKIN"

Koronavirüs ve influenza vakaları hızla artış gösterdiği son günlerde Vural Çelik de 2. kez hastanelik oldu. Bir ay içinde 2. kez ınfluenza teşhisi konulan oyuncu, hasta yatağından bitkin bir halde çektiği videoyu yayınlayarak "Hastanın seyir defteri. 15 gün önce influenza olmuştum, aradan 15 gün geçtikten sonra tekrar hastanedeyim. Tekrar influenza... Lütfen maske takın" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83

Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 83'e ulaştı.