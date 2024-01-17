 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu

Başarılı oyuncu Vural Çelik, 1 ay içerisinde 2. kez influenza oldu. Hastanede tedavi gören oyuncu, herkesi maske kullanması gerektiği konusunda uyardı.

17.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:47
Abone Ol

Avrupa Yakası, Seksenler ve Yahşi Cazibe gibi başarılı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Vural Çelik, 1 ay içerisinde 2. kez influenza oldu.

"MASKE TAKIN"

Koronavirüs ve influenza vakaları hızla artış gösterdiği son günlerde Vural Çelik de 2. kez hastanelik oldu. Bir ay içinde 2. kez ınfluenza teşhisi konulan oyuncu, hasta yatağından bitkin bir halde çektiği videoyu yayınlayarak "Hastanın seyir defteri. 15 gün önce influenza olmuştum, aradan 15 gün geçtikten sonra tekrar hastanedeyim. Tekrar influenza... Lütfen maske takın" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83

Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 83'e ulaştı.

Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
YORUMLAR

Vural Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu - Son Dakika


16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Son Dakika
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:49:37. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement