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Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi

11.11.2021 18:00

"Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Namık' karakterine can veren ve bu rolle tanınan ünlü oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

Bütün Çocuklarım, Dudaktan Kalbe, Yaz Evi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi ise sanatçı Süha Uygur, duyurdu.

"ÇOK ERKEN OLDU YUNUS"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam." sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Süha Uygur'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti

YUNUS GÜNER KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Güner, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Güner, rol aldığı 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' isimli dizilerle tanınıyor.

"İYİ OYUNCULAR HEM HAYATTA HEM DE SAHNEDE SAMİMİDİR!"

Ünlü oyuncu, 2015 yılında Habertürk'e verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Samimiyet sadece aşkta değil, hayatın her alanında şart! Özellikle de oyunculukta! Ben bugüne kadar hep kendimi tüm samimiyetimle ifade edebileceğim işlerin içinde yer almayı seçtim. Yıldız Kenter'in öğrencisiyim, çok şanslıyım! İyi oyuncunun güzelleştiğini, kötü oyuncunun ise çirkinleştiğini bilenlerdenim. Bundan böyle daha çok projede yer almak istiyorum ama tercihim yine beni güzelleştirecek işlerden yana olacak. İyi oyuncuların çoğu hem hayatta hem de sahnede samimidir! Ben de kendi adıma bunun mücadelesi içindeyim. Bunu yapabilenler; namuslu oyuncular!

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi

Kalp Krizi, Cihangir, Medya, Uygur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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