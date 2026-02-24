Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Uzun yıllardır televizyon dünyasında sunuculuk yapan Ece Erken hakkında sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Erken, Instagram'da ücretli abonelik sistemini aktif hale getirdi.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Erken eleştirilerin hedefi oldu. Gelen yorumlar üzerine açıklama yapan ünlü sunucu, abonelik sisteminin amacına dair net ifadeler kullandı.

"SADECE GERÇEK TAKİPÇİLERİMLE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Ece Erken, Instagram aboneliğiyle ilgili yaptığı paylaşımda, özel içerik anlayışının yanlış yorumlandığını belirtti. Erken, sistemi yalnızca kendisini gerçekten takip edenlerle daha yakın bir bağ kurmak için açtığını ifade ederek, "Stalk'layanları istemiyorum. Özel abonelik deyince insanların aklına başka bir şey gelmiş olabilir. Gerçek takipçilerle özelimi paylaşmak istiyorum, hepsi bu" dedi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü isim kısa sürede 2200'den fazla takipçi sayısına ulaştı. Aboneliği aylık 79,99 TL olan Erken yaklaşık 178 bin TL kazanacak.