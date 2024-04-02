Çalıştığı isimler hakkında yorumlar yapan Özgür Aras, Yonca Evcimik için "Artık ailemden biri gibi o. Hayatta en çok eğlendiğim insan" dedi. Konu Seda Sayan'a gelince "Ben disiplini ondan öğrendim" açıklamasını yaptı. Özgür Aras "Simge benim küçük prensesim. Demet Akalın yardımseverdir. Ona laf söyletmem. Benim için dost hanemde çok önemli bir yeri var" diye konuştu.
Özgür Aras sözlerine şöyle devam etti: "Bülent Ersoy Türkiye'deki en önemli ve büyük seslerden biri. Duruşuyla, yaşamıyla çok insana yol açmış. Ama ben onunla çalışamazdım. Deniz Seki'yi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ben o çilehaneyi onunla beraber yaşadım. O kokusunu unutamadığım yeri Allah kimseye göstermesin! Sezen Aksu ise benim hayattaki mentorum."
"ŞU AN AŞIK DEĞİLİM"
Programda Yonca Evcimik, Gonca Vuslateri'nin "Şu an aşık mısın?" sorusuna "Hayır değilim. Aşık olmak çok zor oldu artık" cevabını verdi. Evlilik konusunda ise "Hiç büyük konuşmak istemiyorum. Bugün hayır derim yarın evlenirim. Tükürdüğümü yalamak istemem" diye konuştu.
Son Dakika › Magazin › Özgür Aras, ünlü isimler hakkında yorumlar yaptı - Son Dakika
Yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Kayahan, müzik dünyasına birçok unutulmaz eser kazandırdı ve 45 yıllık kariyerinde birçok başarı elde etti. Sanatçının hayatı ve müzik kariyeri hakkında bilgiler verilmektedir.
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