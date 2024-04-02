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Özgür Aras, ünlü isimler hakkında yorumlar yaptı - Son Dakika
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Özgür Aras, ünlü isimler hakkında yorumlar yaptı

Özgür Aras, ünlü isimler hakkında yorumlar yaptı

Özgür Aras, Yonca Evcimik, Seda Sayan, Simge, Demet Akalın, Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Sezen Aksu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aras, Yonca Evcimik için 'Artık ailemden biri gibi o. Hayatta en çok eğlendiğim insan' derken, Seda Sayan'a disiplini öğrendiğini söyledi. Aras, Simge'yi 'küçük prensesim' olarak nitelerken, Demet Akalın'ın yardımsever olduğunu belirtti. Bülent Ersoy'u önemli ve büyük bir ses olarak tanımlayan Aras, Deniz Seki ile yaşadığı zorlu dönemi anlatırken Sezen Aksu'nun hayattaki mentoru olduğunu ifade etti. Yonca Evcimik ise aşık olmadığını ve evlilik konusunda büyük konuşmak istemediğini dile getirdi.

02.04.2024 13:10
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Çalıştığı isimler hakkında yorumlar yapan Özgür Aras, Yonca Evcimik için "Artık ailemden biri gibi o. Hayatta en çok eğlendiğim insan" dedi. Konu Seda Sayan'a gelince "Ben disiplini ondan öğrendim" açıklamasını yaptı. Özgür Aras "Simge benim küçük prensesim. Demet Akalın yardımseverdir. Ona laf söyletmem. Benim için dost hanemde çok önemli bir yeri var" diye konuştu.

Özgür Aras sözlerine şöyle devam etti: "Bülent Ersoy Türkiye'deki en önemli ve büyük seslerden biri. Duruşuyla, yaşamıyla çok insana yol açmış. Ama ben onunla çalışamazdım. Deniz Seki'yi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ben o çilehaneyi onunla beraber yaşadım. O kokusunu unutamadığım yeri Allah kimseye göstermesin! Sezen Aksu ise benim hayattaki mentorum."

"ŞU AN AŞIK DEĞİLİM"

Programda Yonca Evcimik, Gonca Vuslateri'nin "Şu an aşık mısın?" sorusuna "Hayır değilim. Aşık olmak çok zor oldu artık" cevabını verdi. Evlilik konusunda ise "Hiç büyük konuşmak istemiyorum. Bugün hayır derim yarın evlenirim. Tükürdüğümü yalamak istemem" diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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