Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarını tutamadı: Kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı - Son Dakika
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Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarını tutamadı: Kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı

08.07.2023 17:37

Uzun yıllar Cennet Mahallesi dizisinde rol aldığı Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Melek Baykal, telefonla bağlandığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak "Bizim Beter Ali'mizdi... Çocukla çocuk olurdu, kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

3 kez kanseri yendikten sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ölümü sanat dünyasını derinden etkiledi. Uzun yıllar Uğur'la Cennet Mahallesi dizisinde rol alan Melek Baykal ise CNN Türk'e telefonla bağlanarak gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Canlı yayında konuşmakta güçlük çeken Melek Baykal, "Özkan Uğur çok özel ve güzel bir adamdı. Cennet Mahallesi'nde senelerce birlikte çalıştık. Bizim Beter Ali'mizdi... Çocukla çocuk olurdu, kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı. Onu çok seviyorum. Onu sevmeyen bir insan yoktur. Daha fazla konuşmayacağım çok üzgünüm" diyerek telefonu kapattı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA VERDİ

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN UĞUR'UN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Özkan Uğur'un Instagram hesabından açıklama yapan acılı aile şu ifadeleri kullandı: "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun."

YORUMLAR (2)
  • Mehmet Uvez: başımız saolsun bir süre önce başımız saolsun yazmıştım yok iyileşti yazmışlardı üzgünüz Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Fakirin gidicegi yerde aynı zengininde Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Melek Baykal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un ölüm haberi alan Melek Baykal gözyaşlarını tutamadı: Kimseyi kırmayan kocaman kalpli bir adamdı - Son Dakika


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