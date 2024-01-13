 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. 49 kiloya kadar düşen sanatçı, "Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum" ifadelerini kullandı.

13.01.2024 - 08:20,  Güncelleme: 08:24
Abone Ol

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu. Tedavi sürecinden de bahseden ünlü isim, yanında olan herkes teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"49 KİLOYA DÜŞTÜM, CAN PAZARINDAYIM"

Sağlık durumundan bahseden Tanyeli, "Tedavi için Küba'ya gittim ama oradaki aşı bana olmadı. Akrep zehri almaya başladım ama o da bir süre sonra alerji yapmaya başladı. Ömrü hayatıma düşmediğim 49 kiloya düştüm. Hiçbir şey yiyemez hale geldim. Radyoterapi yaptırdık eğer küçüldüyse önümüzdeki hafta beni çok büyük bir ameliyat bekliyor. Pankreastaki tümörün yayılıp yayılmadığını öğreneceğiz. Küçülüp beni ameliyata alırlarsa bu hastalıktan kurtuluyorum. Bu Allah'tan gelen davetsiz bir misafir o yüzden de sonuna kadar tevekkülüm var. Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum" dedi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hastalığını nasıl fark ettiğini ve bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Tanyeli, "Ben zatürre olduğumu zannettim iyileşmeyince check up yaptırdığımda pankreası öğrendim. Bu hafta benim doğum günü haftam. Dostlarım bana çok büyük emek verdi. Ben çok hazırlıksız yakalandım. Haluk Şentürk, Yıldız Tilbe, Işın Karaca, Zara, Yonca Evcimik, Ebru Gündeş, Sibel Can ve tüm dostlarım bir araya geldi bu da beni çok duygulandırıyor. 14 Ocak'ta doğum günümü kutlayacağız. Bu destek ve moral gecesine döndü. Doğum günümde dostlarımın yanında olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
YORUMLAR

Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak

Son Dakika
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 09:39:01. #1.13#
SON DAKİKA: Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement