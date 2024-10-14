Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı - Son Dakika
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Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı

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Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerde Hayek'in Kidman'a dokunmaya çalıştığı, Kidman'ın ise bunu istemeyerek Hayek'in elini ittiği görüldü. Bu, Kidman'ın annesinin ölümünden sonraki ilk büyük etkinliğiydi. Hayek sonradan Kidman'la bir fotoğraf paylaştı, ancak ikisinin de gergin beden dili dikkat çekti. Olayla ilgili taraflardan resmi açıklama gelmedi.

14.10.2024 10:20  Güncelleme: 10:28
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Geçtiğimiz ay Paris'te düzenlenen Balenciaga defilesinde, Hollywood'un ünlü isimleri Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında yaşanan gergin anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kırmızı halıda fotoğrafçıların önünde poz verirken, Hayek'in Kidman'a dokunmaya çalıştığı, ancak Kidman'ın bunu istemediği görüldü. Görüntülerde Kidman'ın Hayek'in elini ittiği ve "Bana dokunma" dediği iddia edildi.

Olay sırasında yanlarında bulunan şarkıcı Katy Perry'nin şaşkın bakışları da dikkat çekti. Kidman'ın, kısa bir süre sonra Perry'ye veda ederek ortamdan uzaklaştığı gözlemlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayranlar arasında tartışmalara yol açtı. Bazıları Kidman'ı kaba davranmakla suçlarken, diğerleri kişisel alana saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Olaydan kısa bir süre sonra Hayek, Instagram hesabından Kidman ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğraftaki gergin beden dilleri gözden kaçmadı.

Bu olay, Kidman'ın annesi Janelle'in ölümünden sonra katıldığı ilk büyük etkinlikti. Kidman, Venedik Film Festivali'nde ödül aldığı gün annesinin vefat haberini almıştı.

Yaşanan bu gerginlik, Hollywood yıldızlarının özel hayatlarının ve kişisel sınırlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda, kamera önündeki görüntülerin her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini de hatırlattı.

Olayla ilgili her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu durum, ünlülerin kırmızı halı etkinliklerindeki baskı ve stres altında nasıl tepkiler verebildiklerini gösterdi.

Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı
Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı
Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı
Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı
Paris\'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı

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Son Dakika Magazin Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • aslan aslanbeyoğlu:
    haberleriniz saçmalamaya başladı. o yüzden çıkıyorum siliyorum. haber yapın ya bu nedir. 14 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Millet ekonomık krızde kafayı yıyiyo sizin habere bak 3 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bana ne bundan arkadaş.Haber niteliği taşıyan haberler yapın lütfen,magazin son dakika haberine döndünüz.Dikkat etmenizi bekliyoruz. 2 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    saçma sapan haber 2 0 Yanıtla
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