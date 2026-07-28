Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Gilson, evliliğinin bitiş nedenini TikTok’ta oldukça popüler olan bir röportaj akımıyla duyurdu. Kullanıcıların ciddi bir suç belgeseline röportaj veriyormuş gibi davrandığı eğlence amaçlı bu akımı kullanan Gilson, paylaştığı videonun üzerine, "Yakında eski kocam olacak ve pedofili olduğunu yeni öğrendiğim adam hakkında bir belgesel yayınlandığında hazırlık yapıyorum" notunu düştü. 6 milyondan fazla izlenen klibin altına "Keşke şaka olsaydı" yazan kadının bu paylaşımı, trajik bir sonun başlangıcı oldu.

BASKETBOL TAKIMINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR İDDASI

Korkunç olayın perde arkasında, 48 yaşındaki koca Jeremiah 'Shawn' Duffey hakkında bir süre önce açılan soruşturmalar ve uzaklaştırma kararları olduğu ortaya çıktı. Gençlik basketbol takımı koçluğu yapan Duffey, iddialara göre takımdaki 15 yaşındaki bir kız çocuğunu öperken ve ona dokunurken başka bir koç tarafından suçüstü yakalandı. Mağdur çocuğun annesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Duffey'nin küçük kıza sessiz kalması karşılığında para teklif ettiği, mesajlar attığı ve turnuva seyahatinde otel odasına çağırdığı öne sürüldü.

Yaşanan skandalın ardından Sara Gilson, kocasının evde silahı olduğunu, intihar tehdidinde bulunduğunu belirterek acil koruma ve uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, Duffey’nin evden çıkarılmasına ve karısına 90 metreden fazla yaklaşmamasına hükmederek koruma kararını Ağustos ayı sonuna kadar uzattı. Ancak bu süreçte zanlı hakkında herhangi bir tutuklama işlemi yapılmadı.

"BENİ BİR DAHA BULAMASIN"

Öldürülmeden günler önce arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan Gilson, sosyal medya hesabından kadın dayanışmasının hayat kurtardığına dair videolar paylaştı. Fenomen kadının son paylaşımında yer alan "O lanet şey her neyse, beni bir daha asla bulmasın" ifadesi, adeta yaklaşan tehlikenin habercisiydi. Bu paylaşımdan kısa süre sonra, uzaklaştırma kararını ihlal ederek Gilson’ın Owasso kentindeki evine zorla giren Duffey, iki çocuk annesi kadını silahla vurarak öldürdü.

GERİDE İKİ YETİM ÇOCUK KALDI

Olayın ardından tüm topluluk yasa boğulurken, Gilson'ın geride kalan iki çocuğu için bir yardım kampanyası başlatıldı.