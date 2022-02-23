Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış! - Son Dakika
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Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!

23.02.2022 22:50
Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!

Oyuncu Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıl Mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin'le ilgili kimsenin bilmediği bir bilgiyi açıkladı. Öztekin, babasın son rol aldığı filmin 11 Mart'ta vizyona gireceğini söyledi. Öztekin, filmi kendisinin de henüz izlemediğini belirtti.

Türk sanat dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl 8 Mart günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Öztekin hakkındaki ilginç bilgiyi, yine kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin paylaştı.

"SON ROL ALDIĞI FİLM 11 MART'TA VİZYONA GİRECEK"

Bir mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Pelin Öztekin, "Babam vefat etmeden önce bir filmde rol almıştı. Babamın oyuncu kadrosunda yer aldığı "Dijital Esaret" adlı film 11 Mart'ta gösterime girecek" diyerek pek çok kişinin bilmediği gerçeği açıkladı.

"BABAM FİLMİNİ GÖKYÜZÜNDEN İZLEYECEK"

Sözlerini sürdüren güzel oyuncu, "Babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Sahnelerini izleyemedim henüz. Çok değişik bir duygu olacak benim için. Hatta benim filmimle babamın filmi aynı dönemde vizyona girecek. Dilerim babamın filmi gişede benim filmimi geçer. Babam filmini gökyüzünden izleyecek" diyerek duygulandırdı.

Pelin Öztekin, vefat eden babası Rasim Öztekin'le ilgili heyecanlandıran bilgiyi verdi
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış! - Son Dakika
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