Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak - Son Dakika
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Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak

21.04.2022 08:57

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı'nın başrolde yer aldığı dizi, Paşalı'nın doğmayı bekleyen bebeğine isim oldu. Hamile sevgilisi Lara Tümer ile birkaç gün önce evlenen Paşalı, kızlarının adının "Leyla Pera" olacağını açıkladı. Pera, Beyoğlu'nun Rumca adı olarak biliniyor ve "karşı taraf, öte taraf" anlamına geliyor.

Kalp Atışı, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. Genç yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

"PERA PALAS'TA GECE YARISI'NIN DEVAMI GELECEK"

Törende Gazete Magazin'e açıklamalar yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi

BEBEĞİN ADI LEYLA PERA OLACAK

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN İZİNDEN GİTTİ

Başak Dizer'le yıllar önce rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün kucaklarına aldığı oğullarına Kurt Efe adını koydu. Selahattin Paşalı da Tatlıtuğ'un izinden giderek çocuğuna rol aldığı dizinin adını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine rol aldığı dizinin adını verdi
Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
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