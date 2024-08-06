Petek Dinçöz: İstanbul\'a geri döndüğümde sevdiğim adam evlilik hazırlığındaydı

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Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayrakdar'ın aslında 16 yaşında ayrılmak zorunda kaldığı ilk aşkı olduğunu, 1 yıl sonra geri döndüğünde sevgilisinin başka bir kadın ile evlilik hazırlığında olduğunu anlattı.

"İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜĞÜMDE SEVDİĞİM ADAM EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYDI"

Dedesinin kanser hastası olması nedeniyle 16 yaşında İzmir'e dönmek zorunda kaldığını ve o zamanki sevgilisi Nida Büyükbayrakdar ile ayrıldığını anlatan Petek Dinçöz, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun '1 yıl sonra Nida'nın kapısını çaldın, ne oldu o kapı açıldığında?' sorusuna, "Başkası taşınmış, evlilik hazırlığındaydı. Evleneceği kadın ve annesi kapıyı açtı. 'Pardon o zaman' dedim. Hiç bozuntuya vermedim." diye yanıtladı.

"25 YIL SONRA NİDA İLE YÜZLEŞTİM, HAYATIMA GİREN HERKES YÜREĞİMDE ONUN OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Eşi Nida Büyükbayrakdar ile 25 yıl hiç yüzleşmediğini söyleyen Dinçöz, "Onun hayatına kim girdiyse beni bildi, benim hayatıma da kim girdiyse yüreğimde hep Nida'nın olduğunu bildi. İnsanın hayatında aşk bir kere denk geliyor, benimki de Nida. 25 yıl sonra yüzleştik, ara ara ona sessiz telefonlar açardım" ifadelerini kullandı.

"16 YAŞIMDAKİ SEVGİLİMLE EVLENDİM, ÇOK MUTLUYUM"

Şimdilerde mutlu bir aile hayatı sürdürdüğünü dile getiren Petek Dinçöz, "Çok mutluyum, çok şanslıyım ki hem çocukluk aşkımla evlendim, 16 yaşımdaki sevgilimle evlendim, hem bu sektöre uzak bir adam değil; ne kıyafetime ne söylediğime karışır. İşime karışmayan ve saygı duyan biriyle evlendim. Yol açıldı, önüm açıldı. Hep Allah'a şükrediyorum." dedi.