Pınar Deniz'in iddialı kıyafeti eleştiri oklarının hedefi oldu: Sosyopat cüceye benzemiş

14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus Türkiye'nin lansman gecesi gerçekleştirildi. Lansmana ünlü güzellerin kırmızı halıdaki şıklık yarışı damga vurdu. Birçok ünlü isim katıldığı lansmanda en çok konuşulan isimlerden biri de Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz oldu.

KIYAFETİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Aşk 101 ve Yargı dizisindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 28 yaşındaki Pınar Deniz, gecede siyah bel ve sırt dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Dalgalı yaptırdığı saçlarını toplatan oyuncunun kombini takipçilerinden geçer not alamadı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu için "Güzelim kızı ne hale getirmişler" yorumları yapıldı.

İşte Pınar Deniz'in kıyafeti ve yapılan bazı yorumlar;