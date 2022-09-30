Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu - Son Dakika
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Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu

30.09.2022 14:41

Pop ikonu Britney Spears, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştığı görüntü hayranlarına büyük şok yaşattı. Paylaşıma düştüğü nota da ilginç şeyler yazan şarkıcının akıl sağlığı ile ilgili endişeleri artırdı.

2000'li yılların başında şarkıları herkes tarafından dinlenen ve kısa sürede popun yıldızı haline gelen Britney Spears özel hayatında yaşadığı skandallarla gündeme gelmişti. Uyuşturucu bataklığına düşen şarkıcı daha sonra zor günler geçirmiş, babası bütün kontrolü elinden almıştı.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Mal varlığına da müdahale edemeyen yıldız şarkıcı geçtiğimiz yıl babasının vasiliğini bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Aşk hayatı da yoluna giren Britney Spears, son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştığı görüntü infial yarattı

KENDİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KORKUTTU

Çıplak fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla korkuttu. Spears, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştığı dans videosu hayranları tarafından pek de normal karşılanmadı.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştığı görüntü infial yarattı

HAYRANLARI ENDİŞELİ

Britney Spears'ın hayranları, efsanevi şarkıcının Instagram'da dans ederken kendini boğduğu bir videoya tepki gösterdi. 41 yaşındaki şarkıcının videosuna bazı kullanıcılar ise onun hakkında endişeleniyorum yorumlarını yaptı. Şarkıcının o kısmı daha sonra videodan kaldırması dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştığı görüntü infial yarattı

YAZDIKLARINA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Tuhaf videonun yanı sıra Britney, videonun açıklamasına şunları şunu yazdı: Ben ve Maui! 6 gün önce oradaki yağmur ormanındaydım... Sadece Doğa Ana ile konuşuyordum!!! Maui'deki havuzdaki tüm bebeklerin dilleri çıktı."

Ünlü şarkıcı Britney Spears, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştığı görüntü infial yarattı
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Britney Spears, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu - Son Dakika


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