Pucca\'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

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Kitapları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pucca adıyla tanınan fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın ev sahibi ortalığı karıştıracak açıklamalar yaptı. Pucca'nın aylardır kirasını ödemediğini söyleyen ev sahibi, yasal yollara başvurdu.

PUCCA'DAN CEVAP GELMEDİ

Pucca'nın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" ifadelerini kullandı.

Ev sahibinin iddiasına Pucca'dan henüz bir yanıt gelmedi.