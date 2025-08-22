Rapçi Çakal\'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal'ın konser sonrası uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Havalı tüfekle ateş açarak Çakal'ın ayağından yaralanmasına neden olan Faik Duran isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AMELİYAT OLDU

Saldırganın, Çakal'ın bir hayranı olduğu ve sanatçının kendisiyle fotoğraf çektirmeyi reddetmesi üzerine sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olay, konser bitiminde Çakal'ın kulise geçmek üzere vinçle sahneden indiği sırada yaşandı. Açılan ateş sonucu bacağına saçmalar isabet eden ünlü rapçinin kemiğinde hasar oluştuğu öğrenildi.

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan Emirhan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Faik Duran'ı operasyonla yakaladı. Duran'ın evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan havalı tüfek ile birlikte 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.