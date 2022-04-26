Reddi miras yapan Ece Erken tufaya düştü iddiası! - Son Dakika
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Reddi miras yapan Ece Erken tufaya düştü iddiası!

26.04.2022 23:03

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren sunucu Ece Erken, reddi miras yaptığını açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bircan Bali, istinaden icra takibi başlatılan 22 milyon TL'lik bir çekin aslında olmadığını öne sürerek, "Meğer reddi mirastan sonra ortaya çıktı öyle bir çek yok. Ben de Ece de tufaya düştü" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Reddi Miras Yapan Ece Erken'e Büyük Şok!

SEREN SERENGİL, "SAKIN REDDİ MİRAS YAPMA" DEMİŞ

Seren Serengil, Ece Erken'in reddi miras yaptığını duyurmasının ardından, ünlü avukatın öldürüldüğü gün Erken'in evine giderek cenaze evinde "Sakın reddi miras yapma" dediğini itiraf etti.

"BU İNSAN PARA PEŞİCEKLER DİYE UYARDIM"

Seren Serengil açıklamasında, "Ece eşi öldüğü gün alyansı istedi. Şafak'ın abisi kolundaki saati aldı. 3 milyon liralık saatmiş o saat gitti. Sonra o gün telefon konuşmasına şahit oldum birileri Ece'ye borcu var sen hemen reddi miras yap, diyorlar. Ece'yi kenara çektim bu insanlar para peşine düşecekler diye uyardım. Ece bu mirastan faydalanmasın diye bir sürü şey yapıldı. Biri kapıyı alıyor, biri evi kiraya veriyor. Bunlarla uğraşmak istemedi Ece. Kendi kazandıkları olduğunu söyledi" dedi.

Reddi Miras Yapan Ece Erken'e Büyük Şok!

"ECE PAYINI İSTEMİYOR"

Bircan Bali ise "Şafak abinin öldüğü günden 3. gün sonra, abisi öz abisi izinsiz bir şekilde tekneyi götürüyor. Bu konuda bir ihbar olacak. Marinada izinsiz duruyor. Benan Hanım'ın avukatı da sürekli Ece'nin avukatını arayıp biz kiralama yapıyoruz biz Ece'ye payını verelim. Ece payı da istemiyor" iddiasında bulundu.

22 MİLYON TL'LİK ÇEK YOKMUŞ!

Bircan Bali konuşmasının devamında 22 milyon TL'lik bir çekin aslında olmadığını da iddia ederek "Meğer reddi mirastan sonra ortaya çıktı öyle bir çek yok ben de Ece de tufaya düştü" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ece Erken'in paylaştığı reddi miras açıklamasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden önce yakınında yer alan kimselerin birinci yakını tarafından 22 milyon TL'lik çeke istinaden icra takibi başlatıldığı ifade edilmişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Reddi miras yapan Ece Erken tufaya düştü iddiası! - Son Dakika


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