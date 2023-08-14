Demet Akalın tarafından sahnesi basıl Resul Dindar: Tehdit ve hakaret vardı - Son Dakika
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Demet Akalın tarafından sahnesi basıl Resul Dindar: Tehdit ve hakaret vardı

Son Güncelleme: 14.08.2023 16:07

Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Resul Dindar, Demet Akalın ile yaşadığı tartışma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aksaklıklar nedeniyle sahneye geç çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Dindar, kendisine ve sahne ekibine yapılan tehdit ile hakaretlerin büyük saygısızlık olduğunu ifade etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün gece 49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festival kapsamında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar, şarkıcı Demet Akalın arasında gerginlik çıktı. Sahne saatinden önce konseri yarıda kesmesi istenildiği için karşı çıkan Dindar, yaptığı açıklamada organizasyon tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını söyleyerek sitem etti.

"YAŞANAN AKSAKLIKLARI BİLMESİNE RAĞMEN SAHNEDEN İNMEMİ İSTEDİ"

Şarkıcı Resul Dindar Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşanan olayı şu sözlerle anlatarak sitem etti: "Bu yıl 49.'su düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali programında 13 Ağustos pazar günü saat 20.30'da başlaması planlanan konserim, festival programının geç başlamasıyla 21.00'a alındı, akıştaki aksaklıklardan dolayı da 21.20'de sahneye çıkabildim ve durum Demet Akalın ekibiyle paylaşıldı, sahne başlangıç saatimizin organizasyonel sebeplerden sarktığı ve bu sebeple geç başladığımız söylendi. Buna rağmen daha bir saat sahne yapmışken saat 22.20 itibariyle sahnemi bitirmem gerektiği, 22.30'da Demet Akalın sahneye çıkmazsa, gideceği ve sahne almayacağı söylendi ve dakika dakika baskı yapıldı, olayı aynı olduğu şekilde mikrofondan da söyledim. Sahneyi uzatan ben değildim. Henüz 1 saat olmuşken sahnemi bitirmem istendi."

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"SAHNEDEN İNMEZSEM FARKLI YAPTIRIMLAR UYGULANACAĞI SÖYLENDİ"

"Ben de buna karşı doğal sahne süremi kullanmak istediğimi söyledim. Sahne anında 'in' diye baskı yapılması, inmezsem farklı yaptırımlar uygulanacağının söylenmesi, tehditler ve hakaretler bana ve sahne ekibime yapılan büyük saygısızlıktır. Ben kimsenin yazdığı gibi sahne süremi uzatmadım aksine sahne sürem dolmadan erken bitirmemi isteyerek benim sahneme yakışıksız müdahaleler yapıldı. Ben de bana bildirilen tam saatinde sahneye çıkmak istedim. 20.00 itibariyle de kuliste sahne sıramı bekledim fakat bu tür büyük çaplı festivallerde program akışındaki sarkmalar olağandır. Bu sebepledir ki benden önce sahne alan ekibe 'Bitirin' diye baskı yapmadım, yapmam, sahne sürelerinin bitmesini bekledim elbette. Benim için bu kadar kıymetli olan bir festivalde böyle bir olay yaşandığı için kendi adıma çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Konserde Demet Akalın'la tartışan Resul Dindar sessizliğini bozdu: Tehdit ve hakaretler bana ve ekibime saygısızlık
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Son Dakika Magazin Demet Akalın tarafından sahnesi basıl Resul Dindar: Tehdit ve hakaret vardı - Son Dakika


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