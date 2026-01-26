Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı
26.01.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson, müzik zevkine dair yaptığı açıklamada Türk kökenli şarkıcı Nilüfer Yanya'yı favorileri arasında gösterdi. 2026 yılında vizyona girecek yeni projeleriyle beyaz perdede adından bir kez daha söz ettirmeye hazırlanan Pattinson, Yanya için, "Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum" dedi.

Alacakaranlık, Harry Potter ve Batman gibi küresel çapta ses getiren yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Robert Pattinson, müzik zevkine dair yaptığı açıklamada Türk kökenli bir sanatçının da favorileri arasında yer aldığını söyledi.

YENİ FİLMLERİYLE GÜNDEMDE

39 yaşındaki İngiliz oyuncu, son dönemde başrollerini Matt Damon, Tom Holland ve Zendaya ile paylaştığı Christopher Nolan imzalı "Odyssey" filmiyle adından söz ettiriyor. 2026 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Pattinson'ın, nisan ayında izleyiciyle buluşması öngörülen "Drama" filminde de rol alacağı biliniyor.

Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

TÜRK ŞARKICIYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

GQ dergisine verdiği röportajda yoğun temposuna rağmen müzikle bağını koparmadığını anlatan Pattinson, son günlerde her zamankinden daha fazla müzik dinlediğini dile getirdi. Pattinson, Bob Marley, Vladimir Ashkenazy, Bertrand Chamayou ve The Gap Band gibi isimleri sıkça dinlediğini ifade etti. Bu isimlerin yanı sıra İngiltere'de yaşayan Türk kökenli şarkıcı Nilüfer Yanya'ya da özel bir parantez açan Pattinson, düşüncelerini, "Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı
Nilüfer Yanya

NİLÜFER YANYA KİMDİR?

1995 doğumlu Nilüfer Yanya, Türk bir baba ile Barbadoslu bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Yanya, The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi isimlerden ilham aldı. 2016 yılında adını duyurmaya başlayan sanatçı, ilk albümü "Miss Universe"ü 2019'da yayımladı. Ardından gelen "Inside Out" ve "Painless" albümleriyle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Daha önce verdiği bir röportajda isminin hikayesini anlatan Yanya, "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bayılmış ve kızı olursa bu adı koyacağını söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Robert Pattinson, Kültür Sanat, Nilüfer, Magazin, Sinema, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler
TOKİ’nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak
İstanbul’un göbeğinde olay Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu
Tedesco transfer istediği bölgeyi açıkladı Tedesco transfer istediği bölgeyi açıkladı

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
17:14
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:17:34. #7.11#
SON DAKİKA: Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.