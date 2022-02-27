Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı! - Son Dakika
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Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!

27.02.2022 14:08

Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Şarkıcının romantik kutlaması, sosyal medyadan da büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan çift ve boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat ve Kenan Doğulu engelleri aştı. Evliliklerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde çok mutlu.

"EN TATLI ŞANSIMSIN"

Güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü. Ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı. Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat'in doğum gününü için yazdığı her satır duygu yüklü
Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat'in doğum gününü için yazdığı her satır duygu yüklü
Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat'in doğum gününü için yazdığı her satır duygu yüklü
Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat'in doğum gününü için yazdığı her satır duygu yüklü
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı! - Son Dakika


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