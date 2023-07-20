Safiye Soyman, MS hastalığıyla mücadele eden oğlunun son halini paylaştı - Son Dakika
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Safiye Soyman, MS hastalığıyla mücadele eden oğlunun son halini paylaştı

20.07.2023 11:57

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından oğlu Harun Akaröz'ün son halini paylaştı. MS hastalığıyla mücadele eden oğlunu yaylaya getirdiğini söyleyen Soyman, sevenlerinden dua istedi.

Eşi Faik Öztürk ile diyalogları çok sevilen ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı MS hastalığı ile mücadele eden oğlunun son halini paylaştı.

OĞLUNU PAYLAŞIP DUA İSTEDİ

Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz'ü merak eden sevenleri için bir video yayıladı. Oğlunu yaylaya getirdiğini söyleyen ünlü isim sevenlerine teşekkür edip oğlu için dua istedi.

"ÇOK MERAK EDENLER VAR"

Oğlunu evin bahçesine çıkarıp video çeken Safiye Soyman şunları söyledi; Haruncuğum oğlumu çok merak edenler var, soranlar var sağlık durumu hakkında. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köye getirdim. Yayla evinde oksijeni bol, havası serin bir yerde. Evinden ve bahçeden sizlere göstermek paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler soranlara sağ olsunlar, var olsunlar hepinizi öpüyoruz. Bütün dualarınızı bekliyoruz."

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Safiye Soyman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman, MS hastalığıyla mücadele eden oğlunun son halini paylaştı - Son Dakika


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