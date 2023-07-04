Şahin Kendirci'nin yeni imajı, eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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Şahin Kendirci'nin yeni imajı, eleştirilerin hedefi oldu

04.07.2023 11:51

Yetenek Sizsiniz yarışmasının eski yarışmacısı Şahin Kendirci, saçlarını uzatarak tarzını değiştirdi. Ancak takipçileri yeni imajını beğenmedi ve eleştirilerde bulundu.

Yıllar önce yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filminde başrol oynadı. Tarzı ve sesiyle çok konuşulan Kendirci, saçlarını uzatarak kıyafet tercihlerini değiştirdi. Ancak Kendirci'nin yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

"BU TARZ SANA YAKIŞMIYOR"

Takım elbiseleri ve sade kıyafet tercihleriyle dikkat çeken genç şarkıcı, saçlarını uzatarak desenli bir gömlek giydi. Renkli gözlük takarak bileğine de bandana bağlayan Kendirci'nin yeni imajı hiç beğenilmedi. Instagram hesabından yeni imajını paylaşan ünlü isim için "Kendine gel, bu tarz sana yakışmıyor" yorumu yapıldı.

İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
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Şahin Kendirci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahin Kendirci'nin yeni imajı, eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahin Kendirci'nin yeni imajı, eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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