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Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu - Son Dakika

Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu

27.01.2022 16:15
Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu

Günümüzde televizyon dünyasında ekran yüzü olmak, popülerlik elde etmek bir yandan çok kolay, bir yandan da çok zor takdir edersiniz ki. Amacınız kalıcı olmak ise işiniz çok daha zor. Hele erkek olmak her zaman bir dezavantaj, özellikle sunucular dünyasında…

Ne mutlu ki parmakla gösterilecek kadar az da olsa mihrabı sağlam sunucularımız da var medya dünyasında. Bunlardan biri Gökay Kalaycıoğlu. Yakın dostu olan Vatan Şaşmaz'dan sahne adabını öğrenen ve kıymetli dostunun vefatından sonra bayrağı devralan başarılı sahne sunucusu, pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonların sunumunda bugün ön planda olan bir isim.

Televizyon dünyasında haber sunuculuğunda kazandığı ivme ve popülerlikle, gün be gün Gökay Kalaycıoğlu'nun sahne sunuculuğunda da yıldızı parladı. TV8'deki haber spikerliğinin ardından, 24 TV'ye transferi gerçekleşen Kalaycıoğlu, kariyerinin dönüm noktasını da bu kanalda yaptığı ana haber moderatörlüğü ve '24 Hafta sonu' program sunuculuğuyla gerçekleştirdi. Fortune Türkiye 40 Yaş Altı 40 Yönetici, Tüketici Kalite Zirvesi Gala Gecesi, Best Model Of Turkey, MS ve Diş Hekimleri Zirvesi, Türk- Japon İnovasyon Zirvesi, Türkiye Prestij Ödülleri, Altın Taç Ödülleri ve Dijital Dünya'nın En'leri gibi organizasyonlarla ulusal ve uluslararası; Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, Tokat Ahi Pehlivan Festivali, Gastro Afyon Lezzet Festivali gibi organizasyonlarla da bölgesel anlamda sunuculuk yapmıştır.

Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu

Başarılı sunucu bazı protokol sunumlarında ciddi, bazılarında ise dozunda esprilerle sahnede farklı sunumlar sergileyebiliyor. Gökay Kalaycıoğlu, bazı organizasyonlarda tek başına bazılarında ise kadın sunucuların eşliğiyle sunuculuk yapıyor. Çoğu zaman kendisine partner olarak eşlik eden Özge Ulusoy, Özlem Yıldız, Ece Gürsel, Ivana Sert, Melike Öcalan, Gizem Özdilli, Şebnem Schaefer ve Tuğba Özay gibi isimler organizasyondan organizasyona değişiklik gösterse de Gökay Kalaycıoğlu, erkek sunucu olarak sektörün vazgeçilmezleri arasında…

HAYALİ OSCAR'I SUNMAK

Sahne sunuculuğuna, Oscar Törenlerini izleyerek merak salan başarılı sunucu, sahne sunumlarının en önemli yanınınsahneye çıktığı ilk an olarak tanımlamış. Bu sebeple uygun olan tüm organizasyonlarda sahneye hep bir sürpriz ile çıkıyor. Son döneme damgasını vuran Quality Of Magazine Dergisi Ödül Töreni gala gecesinde Melike Öcalan ile sahneye çıktığı ilk dakikalarda yaptığı vals gösterisi de bunun yegane kanıtı. Bakalım önümüzdeki günlerde sahne sunumlarında Gökay Kalaycıoğlu hangi sürprizlere imza atacak?

Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu
Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu
Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu
Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu
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Medya, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sahne sunumlarının aranan yüzü: Gökay Kalaycıoğlu - Son Dakika
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