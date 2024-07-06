Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü\'ye pet şişe fırlattı

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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, konserin sonunda protesto edildi.

VAN'DA İLK KEZ KONSER VERDİ

Van'da ilk defa konser verdiği için duyduğu mutluluktan bahseden şarkıcı, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLERDEN PET ŞİŞELİ PROTESTO

Bengü'nün konserinin sonunda ise beklenmedik bir olay meydana geldi. Şarkılarını söyledikten sonra "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konserini bitirdiği ileri sürülen Bengü'ye seyircilerden tepki geldi. Van Ekspres hesabından yayınlanan görüntüde şarkıcıya sinirlenen onlarca vatandaş, ellerindeki pet şişeleri sahneye fırlattığı görüldü. Van konserinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.