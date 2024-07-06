Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı - Son Dakika
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Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

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Başarılı şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser verdi. Konseri ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' sözleriyle bitiren Bengü, seyirciler tarafından protesto edildi. Onlarca kişi bir anda sahneye şişe fırlattı.

06.07.2024 08:55  Güncelleme: 09:03
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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, konserin sonunda protesto edildi.

VAN'DA İLK KEZ KONSER VERDİ

Van'da ilk defa konser verdiği için duyduğu mutluluktan bahseden şarkıcı, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLERDEN PET ŞİŞELİ PROTESTO

Bengü'nün konserinin sonunda ise beklenmedik bir olay meydana geldi. Şarkılarını söyledikten sonra "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konserini bitirdiği ileri sürülen Bengü'ye seyircilerden tepki geldi. Van Ekspres hesabından yayınlanan görüntüde şarkıcıya sinirlenen onlarca vatandaş, ellerindeki pet şişeleri sahneye fırlattığı görüldü. Van konserinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü\'ye pet şişe fırlattı

Bengü, Van, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Taner Ozkaya: yaratıklar ... 70 21 Yanıtla
  • ferhat eser: konserler festivaller neden bu senede yasaklanmadı iptal edin hepsini 18 40 Yanıtla
    Ankara null: ferhat eser i kaile almayin bile 23 3
  • yaşar aşkın: Ne mutlu türküm demiş ne var bunda burası türkiye 40 9 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı: Bengü"nün konseri bitiriş şeklinden o yörenin insanına ne kadar yabancı olduğu anlaşılıyor 17 31 Yanıtla
    ferhat eser: ankara nulunn anneside konser verecekmis vanda trasparan elbisesiyle 2 9 Erol MARASLI: O yörenin insanının türklükle bir sorumumu var ? 0 1
  • Selim Kayisi: Adamlar pet şişenin nasıl fırlatılacağını bile biliyor. Öyle profesyonel provokatörler yani. 29 16 Yanıtla
  • yavuz d: chp benguye sahip cikacak mi acaba? 5 9 Yanıtla
    Erdogan Metin: Bence güzel soru 0 0
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SON DAKİKA: Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı - Son Dakika
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