Şarkıcı Demet Akalın, eski arkadaşı Fatih Ürek'e resti çekti: Adımı onun adıyla anmayın

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatih Ürek ile Demet Akalın, 3 sene önce küstü. Uzun zamandır konuşmayan ikiliden Fatih Ürek, katıldığı programda Akalın'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Ürek'in sözlerine Akalın'dan cevap gecikmedi.

ÜREK: TAPILASI BİR KADIN OLMAK İSTİYOR

Buket Aydın'la Yüz Yüze programına konuk olan Fatih Ürek, 3 yıl önce küstüğü Demet Akalın'la ilgili "Demet Akalın kendi dengelerini düşünmek zorunda. Ne yapacağını bilemiyor, kalıbından çıkması gerekiyor. Yanlış insanlarla temasa girdi ve onun gazına geldi. Onlardan aldığı gazla havaya girerek laf konuştu. Benim için sıfırlandı. Sadece selam veririm. Söylediği çok gücüme gitti. Kimlerle konuştuğuna dikkat etsin. Benim onun kızına beddua ettiğimi söylemişler. Böyle bir şey mümkün değil. Çarşısı pazarı açık olsun. Egoları yüksek geldiği için benimle küsmek istedi. Tapılası bir kadın olmak istiyorsun ama maalesef tapılası bir kadın değilsin" ifadelerini kullandı.

AKALIN: ADIMI ONUN ADIYLA ANMAYIN

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, Fatih Ürek'in "Tapılası bir kadın olmak istiyor" sözleri karşısında sessiz kalamadı. Eski dostu hakkında konuşmak istemediğini belirten Akalın, "Adımı onun adıyla anmayın" dedi.